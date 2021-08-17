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Минфин продал гособлигаций на 790 миллионов

Вторник, 17 августа 2021, 16:22
 
фото нбу

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 17 августа Министерство финансов привлекло 788 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили три выпуска гривневых ценных бумаг. Их срок обращения и ставки были такими: 1 год – 11,15% (-1 б.п.), 1,5 года – 11,3% и 3 года – 12,3%.

Наибольший спрос был сосредоточен на 1-летних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 552,6 млн гривень. Минфин удовлетворил 29 из 30 заявок по годовым бумагами и все заявки по ОВГЗ сроком 1,5 и 3 года.

Объем привлеченных средств на предыдущих аукционах постепенно уменьшался. Так, 10 августа Министерство финансов привлекло 2,7 млрд грн, 3 августа - 1,89 млрд грн.

27 июля Минфин продал ОВГЗ на 3,1 млрд грн.

Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ госдолг

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