Сети АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо

Unsplash

Средняя цена по стране бензина А-92 7 сентября выросла на 3 коп/л - до 28,91 грн/л, бензин А-95 также подорожал на 3 коп/л - до 29,87 грн/л, а дизтопливо - на 4 коп/л, до 28,13 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

"Рост цен стало результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть AMIC. Компания подняла цену на все виды топлива на 19-31 коп/л: бензин марки А-92 подорожал до 29,65 грн/л, А-95 - до 30,63 грн/л, дизтопливо - до 28,30 грн/л", - говорится в сообщении.

В то же время такие сети как Prime, Chipo, "Катрал", Mango и др. подняли цены на топливо в пределах 20-40 коп/л.

Напомним:

Министерство экономики 3 сентября подняло предельные цены на дизтопливо и бензин, в результате этого сети автозаправочных станций WOG, ОККО, SOCAR и другие подняли свои цены на топливо.