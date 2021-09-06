Правительство подняло предельные цены на топливо, большие АЗС отреагировали

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Министерство экономики 3 сентября подняло предельные цены на дизтопливо и бензин, в результате этого сети автозаправочных станций WOG, ОККО, SOCAR и другие подняли свои цены на топливо.

Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95", расчеты НАК "Нафтогаз".

По данным Минэкономики, предельные цены на дизтопливо установлены на уровне 21,69 грн/л, на бензин - 25,94 грн/л. С учетом максимальной торговой надбавки, максимальные цены составляют 28,69 грн/л и 30,94 грн/л соответственно.

Так, в течение выходных 4-5 сентября сети WOG и ОККО повысили цены на бензин марки А-95 на 41 коп/л до 30,94 грн/л, дизтопливо - на 58 коп/л, до 28,69 грн/л. Таким образом, цены в этих сетях максимально достустимимы согласно расчеты правительства.

В сети AMIC цены на бензин выросли в среднем на 5-11 коп/л, а дизтопливо - на 7 коп/л.

SOCAR повысила цены на бензин 41-50 коп/л до максимальной.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG, "Рур групп", "Автопорт", Motto и и другие повысили цены на 5-60 коп/л.