На этой неделе Рада планирует рассмотреть 4 аграрных законопроекта
На этой пленарной неделе (7-10 сентября) нардепы планируют рассмотреть 4 аграрных законопроекта, в частности, об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель.
Об этом сообщается на сайте Рады.
В частности, 7 сентября Рада должна была рассмотреть законопроект №5248 относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, которое на ней расположено, во втором чтении, но Рада во вторник так и не рассмотрела этот вопрос.
Также на этой неделе планируют рассмотреть законопроект №5202-д (об организациях водопользователей и стимулировании идротехнической мелиорации земель) в первом чтении.
Кроме этого, среди планов - законопроект №5148 о повышении качества продуктов питания, потребляемых детьми (первое чтение), и законопроект №4046 (относительно стммулвання деятельности фермерских хозяйств) во втором чтении.
Напомним:
Накануне начала рообты шестой сессии Верховной Рады 9 созыва (сентябрь 2021 - январь 2022 года) агросообщество подготовило ключевые аграрные законопроекты, рассмотрение и одобрение которых в ближайшие месяцы важно для эффективной работы агросектора.
Экономическая правда
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