Гоструда и Налоговая с 1 июля начнут проверки бизнеса

Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

Отмечается, что при формировании Национального плана совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год был согласован механизм совместной работы ряда государственных органов, в том числе Гоструда и ГНС, по реализации совместных мероприятий, направленных на стимулирование работодателей и работников к переходу от неформальных к задекларированных трудовых отношений.

Эти меры включают два этапа:

1) информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда;

2) инспекционную кампанию среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.

"Во время информационной кампании, в течение почти 6 месяцев текущего года, инспекторы труда проинформировали более 62 тыс работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства, в том числе в сферах торговли - 36 тыс., сельского хозяйства - 6 тыс, транспорта - 5 тыс, организации питания - 3 тыс", - говорится в сообщении.

"Во время второго этапа работы инспекции в поле зрения работников Гоструда и ГСС будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.

Объединение усилий Гоструда и ГНС дает возможность оперативно выявить и обеспечить инспектирования работодателей, имеющих высокий риск использования незадекларированного труда", - добавили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время с целью проверить оформления трудовых отношений.

"Для выявления незадекларированных работников, инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения работодателей, знакомиться с документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать объяснения.

При обнаружении незадекларированных работников безотлагательно будут приниматься меры по привлечению к ответственности за нарушения в сфере законодательства о труде и налогового законодательства", - пояснили в Гоструде.

В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым/договором о стажировке, выплаты заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без начисления/уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактического использования труда работника полный день, при оформлении его на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 тыс грн.

Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, что будет составлять 180 тыс грн.

Экономическая правда