КШЭ: обвиненный за хищение 71 миллиона глава "ГПЗКУ" продолжает выполнять свои обязанности

СЛОВО І ДІЛО

В публичном доступе нет информации про отстранение от должности и.о. глава правления "Государственной-продовольственной зерновой корпорации" Андрея Власенко, после обвинения в хищении 71 миллиона и наложения домашнего ареста.

Об этом сообщается в публикации SOE Weekly ЭП.

По словам аналитиков, согласно данным с веб-сайта "ГПЗКУ" , Власенко все еще продолжает исполнять обязанности председателя правления компании.

"В свою очередь, передовыми практиками предусмотрено, что в таком случае наблюдательный совет (или другой уполномоченный орган управления компании) должен рассмотреть вопрос об отстранении председателя правления от выполнения своих обязанностей до конца расследования", - говорится в сообщении .

В КШЭ обратили внимание на то, что согласно действующему законодательству и Уставу "ГПЗКУ", в компании должен быть создан независимый набсовет, однако он так и не был создан.

"В случае отсутствия наблюдательного совета, вопрос об отстранении председателя правления мог бы рассмотреть субъект управления "ГПЗКУ" - Министерство экономики", - резюмировали в публикации.

Напоминаем:

Нацпполция установила, что должностные лица "ГПЗКУ" совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты.

13 августа, Нацполиция задержала Власенко при попытке бегства из Украины в аэропорту "Жуляны", когда он пытался вылететь из страны. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

Для Власенко была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет. Такое решение Печерский райсуд Киева принял 16 августа.

По данным официального следствия, Власенко был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" стоимостью 71 млн грн из-за, якобы, неспособности филиалов "ГПЗКУ" предоставить аналогичные услуги самостоятельно. Информация о том, какие именно услуги предоставлялись "Транссервис 2008" отсутствует.