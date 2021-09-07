Авиатрафик над Украиной продолжает постепенно восстанавливаться

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В августе авиатрафик в воздушном пространстве Украины восстановился до 76% уровня докарантинного 2019 года, Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 29 048 рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

На увеличение количества рейсов влияет распространение вакцинации в стране и мире, открытие границ стран, восстановление доверия авиапассажиров к путешествиям и традиционный рост спроса на авиаперелеты в туристический сезон.

Как отмечает руководитель Украэроруха Андрей Ярмак, положительная динамика воздушного движения в зоне ответственности Украины несколько превышает европейский показатель. По данным Евроконтроля, в августе он достиг 71% против соответствующего периода докризисного 2019 года.

"Украина имеет больший потенциал для восстановления после коронакризы, поскольку его последствия для авиационной отрасли нашей страны, и в частности для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, оказались очень серьезными", - объясняет Ярмак.

В августе 2021 года украинские авиакомпании выполнили 10 505 полетов (на 10,2% меньше по сравнению с августом докризисного 2019), иностранные авиакомпании выполнили 18 543 полета (меньше на 30,1%).

Внутренних полетов выполнили 3 516 рейсов (+ 17,7%), международных - 14 595 рейсов (-12,3%), транзитных - 10 937 рейсов (-41,2%).

Напоминаем:

Авиатрафик над Украиной в июле достиг 70% от докризисного уровня, еще в июне восстановления составило 60% - это связано, в частности, с сезонным ростом спроса.

Экономическая правда