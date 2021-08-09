Кількість польотів над Україною у липні наздоганяє докарантинні обсяги

МА "Бориспіль" фото з відкритих джерел

Авіатрафік над Україною у липні сягнув 70 % від докризового рівня, ще у червні відновлення становило 60% – це пов’язано, зокрема, з сезонним зростанням попиту.

Про це повідомляє Украерорух.

У липні 2021 року Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням майже 27 тисяч польотів українських та зарубіжних авіакомпаній у повітряному просторі України. Усього з початку року було забезпечено аеронавігаційним обслуговуванням 109 472 рейси.

Пожвавлення авіатрафіку пов’язане, насамперед, із сезонним зростанням попиту в період відпусток. Його частково стабілізовано завдяки активній вакцинації у світі та поступовому скасуванню карантину в країнах, що відчиняє їхні кордони для українських туристів.

Очільник Украероруху Андрій Ярмак зауважив, що слід звертати увагу на динаміку транзитних польотів. Так, у травні транзит в українському авіапросторі становив лише 53% від рівня 2019 року, а вже у червні 2021 року він зріс на близько 10%.

Відновленню транзиту сприяє, зокрема, нова аеронавігаційна ставка за обслуговування у частині повітряного простору України над відкритими водами Чорного моря, яка почала діяти з 1 червня цього року.

Українські авіакомпанії у липні виконали 8 953 польоти (на 20 % менше проти липня 2019 року), іноземні авіакомпанії здійснили 12 160 польотів (– 49,8 %). У загальній структурі 3 310 рейсів становлять внутрішні (– 4,1 %), а 13 794 – міжнародні рейси (–16,6 %). Ще 9 848 рейсів були транзитними польотами (–46,8 %).

Нагадуємо:

У червні 2021 року у повітряному просторі України було виконано 21 113 польотів, що становить 59,6% обсягів червня 2019 року до пандемії.

Економічна правда