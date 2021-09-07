Антиолигархический законопроект "не может быть поддержанным" – уполномоченная по правам человека 

Людмила Денисова фото: секретариат уполномоченной по правам человека

Государственная уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.

Об этом говорится в письме председателю ВРУ Дмитрию Разумкову, которое опубликовал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

В письме Денисова выражает мнение, что для недопущения нарушения прав граждан законопроект №5599 нужно представить на рассмотрение Венецианской комиссии до рассмотрения во втором чтении.

В частности, уполномоченная указывает на несоответствие полномочий, которыми документ наделяет Совет нацбезопасности и президента, тем что определены Конституцией. Также говорится об отсутствии детальной процедуры определения лица "олигархом" и внесения в реестр, что создает простор для злоупотреблений.

Кроме того, круг лиц, который потенциально может быть признано "олигархами", неопределен. Это не согласуется с одним из ключевых элементов верховенства права, говорит Денисова. В то же время включение в реестр в зависимости от их имущественного положения является как нарушением Конституции, так и Конвенции ООН о защите прав человека.

Она указывает также на отсутствие в документе определения того, кто такой "представитель олигарха", недостаток современных способов общения.

Денисова указывает на то, что требование подавать декларации о контактах с "олигархами", где нужно указывать дату, время и краткое содержание разговора противоречит статье Конституции о вмешательстве в личную и семейную жизнь.

Между прочим не указано порядок уведомления лица о его включении в Реестр "олигархов", непонятен порядок проверки случаев контакта, в том числе отмечает уполномоченная.

Документ, в частности, может потенциально способствовать цензуре, то есть контролю со стороны властей за содержанием и распространением информации в СМИ, что также противоречит Конституции.

Напоминаем:

Народные депутаты подали 1257 поправок к законопроекту президента Владимира Зеленского №5599, которым глава государства хочет побороть олигархов.

1 июля парламент в первом чтении принял президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Закон о том, чтобы четко определить, кто в Украине олигарх, а кто нет, и составить список из таких людей. Кроме того, он обязывает олигархов подавать декларации о доходах и накладывает на них ряд ограничений.

Экономическая правда