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Кабмин поддержал два постановления о господдержке сельхозпроизводителей - о возмещении фермерам потери из-за повреждения посевов сельхозкультур вследствие чрезвычайных ситуаций и по выделению 5000 грн/га производителям гречки с ограничением до 300 га.

Такие решение было принято на заседании правительства 11 августа, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, правительство поддержало проект постановления "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещение потерь от повреждения посевов сельскохозяйственных культур в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера".

Принятый Порядок предусматривает возмещение фермерам потери из-за повреждения посевов сельхозкультур вследствие чрезвычайных ситуаций.

"Если где-то будет чрезвычайная ситуация, которая будет верифицирована региональным и национальным заседанием комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, то аграрии будут защищены.

Прежде всего - это малые фермеры, которые обрабатывают до 50 га земли. Они создают рабочие места в сельской местности и смогут получить поддержку от государства в размере 4700 грн на га, что поможет им не потерять год и пересеять или заменить культуру", - пояснил в ходе заседания заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Также приняли проект постановления "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных субсидий из расчета на единицу обрабатываемых угодий".

Этот порядок использования средств господдержки предусматривает выделение 5000 грн/га производителям гречки с ограничением до 300 га.

"Введение субсидии будет способствовать увеличению посевных площадей гречки, что позволит обеспечить стабильный объем валового производства гречки, которое будет равен внутреннему потреблению и в перспективе позволит создать ее экспертный потенциал, кроме того будет способствовать развитию смежных рынков (семена, переработки).

Обеспечит постоянную цену на крупу гречневую в розничной торговли и обеспечит ее доступность для конечного потребителя", - пояснили в ведомстве.

Экономическая правда