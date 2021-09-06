Газовое ралли: европейские цены достигли 670 долларов за тысячу кубометров

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Фьючерсы на газ на сентябрь продолжили устанавливать новые максимумы 6 сентября и достигли 53,34 евро за МВт-ч (679,02 долл за тысячу кубометров), аналитики допускают рост до 100 евро в случае мощных морозов.

Об этом сообщает Bloomberg, данные европейского хаба TTF.

Фьючерсы на главном европейском хабе TTF 6 сентября выросли до 53,34 евро за МВт-ч 679,02 долл за тысячу кубометров (+ 3,4%). Кроме того, цена на газ в европейской газотранспортной системе выросли до 62,63 евро (789 долларов за тысячу кубометров).

Котировки газа на хабе TTF график: yahoo finance

Причиной называют сокращение Газпромом поставок газа в Европу в условиях низких запасов на рынке и истощение европейских подземных хранилищ. Сейчас, отмечает Bloomberg, объем газовых запасов на 20% ниже, чем в среднем на соответствующую дату.

Директор парижской консалтинговой компании Engie EnergyScan Джулиан хора прогнозирует, что в случае экстремальных погодных условий в Европе во время отопительного сезона цены могут вырасти до 100 евро за МВт-час.

Германия получает российский газ через станцию Малнов (недалеко Франкфурта-на-Одере), которая является конечной точкой газопровода Ямал-Европа. Так, поставки Газпрома этим газопроводом сократились до самого низкого значения за две недели. Объемы начали сокращаться еще в конце июля.

Кроме того, на рост цен повлияли высокие котировки разрешений на углеродные выбросы в Европе, повышает привлекательность газа в качестве альтернативы другим видам топлива, например, угля.

Напоминаем:

Цена на газ в Европе с поставкой на главном хабе Европы - TTF в Нидерландах - 1 сентября составила около 632,33 доллара за тысячу кубометров, с доставкой до границы Украины без НДС цена достигает 677,65 доллара.

Экономическая правда