Причастные к "банкопаду" лица получили топ-должности в банках – экс-чиновник НБУ

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Национальный банк согласовал на топ-должности в финучреждениях лица, причастные к "банкопаду" 2014-2017 годов.

Об этом экс-директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук рассказал в интервью ЭП.

По его словам, к разным кандидатам могли применяться различные стандарты при согласовании на должности.

"Есть случаи, когда людям ставят несколько десятков вопросов, подлавливают на каком-то одном не совсем точном ответе и затем утверждают, что этого более чем достаточно, чтобы человека отклонить", – рассказал Ваврищук.

В то же время, продолжил он, иногда кандидаты "не могут даже четко сформулировать ответ на вопрос, какова роль правления или наблюдательного совета, например, в системе управления рисками или в системе финансового мониторинга". Несмотря на это большинство членов комитета их согласовывает.

"НБУ согласовал людей, которые, например, голосовали за решения о выдаче кредитов неплатежеспособным заемщикам в банках, в дальнейшем стали банкротами", - заявил Ваврищук.

Кроме того, он заявил, что конфиденциальная информация при согласовании кандидатов "выходит" за пределы НБУ. Так, после негативных решений квалификационной комиссии банки отзывали заявки на своих кандидатов. На возможное финальное отклонение комитета эти кандидаты уже не поступали.

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Напоминаем:

"Банкопадом" называют период 2014-2017 годов, когда почти 90 банков признали неплатежеспособными, а тысячи украинцев потеряли свои сбережения.

Эти банки перешли к Фонду гарантирования вкладов, который должен был выплачивать гарантированные 200 тысяч гривен вкладчикам. Средства на выплаты закончились на втором банке.

Тогда фонд обращался за помощью в Нацбанк и Минфин, которые согласились одолжить почти 80 млрд грн. В 2019 году полностью погасили долг перед НБУ в 25,6 млрд грн.

Сейчас остаток долговых обязательств Фонда составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и более 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов заявил, что СНБО рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц.

Экономическая правда