Народное IPO: футбольный клуб Верес привлек 50 миллионов на бирже
На бирже ПФТС завершилось первичное размещение акций ровенского футбольного клуба "Верес", привлечено 50 млн гривень.
Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.
В течение апреля-сентября 2021 года было заключено и выполнено 363 биржевые контракта на общую сумму 50 млн грн.
Так, размещено 100% дебютного публичного выпуска акций объемом выпуска 50 млн грн.
Ранее сообщалось, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила проспект эмиссии акций футбольного клуба "Верес" для публичного размещения на бирже ПФТС.
В приобретении акций участвовали фанаты клуба, юридические лица-резиденты и иностранные инвесторы.
Ровенский "Верес" - футбольный клуб, который сейчас выступает в Первой лиге и занимает там третье место.
На сайте клуба говорится, что основатель группы компаний "Укртепло" Иван Надеин стал президентом "Вереса" в 2019 году, а в 2020 году - "Верес" "стал первым в украинском футболе публичным акционерным обществом и юридически подтвердил статус "народного "клуба".
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Экономическая правда
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