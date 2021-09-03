Регулятор купил на межбанке 159 миллионов долларов
Нацбанк в течение недели 30 августа - 3 сентября выкупил на межбанке 159 млн долларов, продал – 7 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Из всего объема операций по покупке валюты, 15 млн долл НБУ выкупил по лучшему курсу (Matching), остальные 144 млн долл - по единому.
Продал регулятор весь объем в 7 млн долларов также по единому курсу.
Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 1,54 млрд долл, продал 197 млн долл.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.
Напоминаем:
Регулятор течение недели 25-28 августа впервые с июня осуществил продажу валюты объемом 20,5 млн долларов.
Национальный банк с 1 августа уменьшает плановые ежедневные объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов, потому что международные валютные резервы находятся на высоком уровне.
Экономическая правда
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