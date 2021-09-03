В этом году собрали рекордный урожай ранних зерновых за всю историю Украины

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В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является рекордным количеством в независимой Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики со ссылкой на слова министра Романа Лещенко.

Он рассказал, что сбор ранних зерновых культур в Украине уже завершен: на площади 10,2 млн га (100% прогноза), было намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Пшеницы намолочено 32,8 млн тонн с самой высокой урожайностью в Хмельницкой (65,2 ц/га) области. Ячменя намолочено 10,94 млн тонн с наибольшей урожайностью в 57,2 ц/га в Киевской области. Гороха намолочено 570 тысяч тонн.

Министр добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. 3 млн тонн зерна каждый намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, отметил Лещенко, уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса была в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

Обусловили такие показатели благоприятные почвенно-климатические условия и господдержка, говорит министр. За 7 месяцев года аграрии получили 546 млн грн на частичную компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники, еще 565 млн грн - в рамках государственной программы удешевления кредитов. "Доступных кредитов" под 5,7 и 9% аграрии получили более чем 26 млрд грн.

Поэтому Минагро просит Минфин сохранить программу "Доступные кредиты" на следующий календарный период. Лещенко убежден, что при такой господдержке агросектор может в этом году сформировать более половины валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины.

Напоминаем:

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, направил письмо в Национальный банк и Министерство финансов с просьбой "ограничить реализацию программы" Доступные кредиты 5-7-9% ".

Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году - в частности, правительство может отказаться от кредитования предприятий, которые направляют деньги на текущую деятельность, сообщил ЭП источник в Минфине.

Экономическая правда