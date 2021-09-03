Цены на сжиженный газ в сентябре продолжат расти – аналитика

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С сентября 2021 года на оптовом сегменте рынка сжиженного газа ожидается повышение цены – это обусловлено, в частности, ростом спроса и логистическими перебоями.

Об этом ЭП рассказали аналитики "Украинской энергетической биржи".

Основными факторами роста цен стало подорожание на импортные закупки. В частности, на морские партии сжиженного газа алжирской компании Sonatrach, которая на сентябрь повысила стоимость пропана на 3,2% и бутана - на 3,1% против цен августа до около 20 долл/т.

Основной причиной волатильных цен является сочетание ряда факторов. Так, поставки проходили с перебоями из-за задержек поставок с производства. Кроме того произошло перераспределение ограниченных объемов ресурса на фоне роста спроса тоже повлияло на ценовую ситуацию.

Также к высоким котировкам на этот период приведут плановые остановки на ремонт, которые запланированы у ряда российских производителей в сентябре.

Ухудшить ситуацию может рост цен на нефть. Котировки сорта Brent приблизятся к 75 долларов за баррель, что приведет к повышению стоимости сырья для производства сжиженного газа.

Динамика рынка свидетельствует о сохранении высокого спроса на сжиженный газ в текущем месяце, говорят аналитики. В частности, за месяц стоимость сжиженных углеводородных газов на УЭБ выросла на 10%, до 28,94 тыс грн за тонну. Средневзвешенные цены колебались от 21,3 тыс грн/т до 29,5 тыс грн/т.

С начала года цены выросли на 58%. В УЭБ отмечают, что существует большая вероятность увидеть все более высокие цены на спотовом рынке в скором времени.

В ближайшие недели, объясняют аналитики, конъюнктура будет неблагоприятной, учитывая цены на углеводородное сырье и в розничном сегменте рынка.

"Вероятно, что рынок снова протестует новые максимумы. Внутренняя переработка не покрывает стремительного роста спроса, а зависимость от внешнего ресурса только растет. Если такая тенденция сохранится, то цена на СУГ на бирже может достичь новых рекордов", – рассказал гендиректор УЭБ Александр Коваленко.

Напоминаем:

Цена на газ в Европе с поставкой на главном хабе Европы - TTF в Нидерландах - 1 сентября составила около 632,33 доллара за тысячу кубометров, с доставкой до границы Украины без НДС цена достигает 677,65 доллара.

Экономическая правда