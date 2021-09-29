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Украина признала еще один "оффшор"

Среда, 29 сентября 2021, 18:58
 
фото: kmpg

Кабинет Министров внес изменения в перечень оффшорных зон и добавил к нему страну в составе Королевства Нидерланды – Синт-Мартен.

Об этом говорится в документах к заседанию КМУ 29 сентября.

Синт-Мартен - это остров в Карибском регионе, специальный административный регион (status aparte) в составе Нидерландов со значительной автономией.

Оффшорными странами или территориями обычно называют такие, что имеют низкие или нулевые налоговые ставки и минимальные стандарты раскрытия публичной информации о компании и их владельцев. Также им свойственна легкость регистрации компаний нерезидентами.

Решение правительства внести Синт-Мартен в перечень оффшорных зон обоснованно решением Организации экономического сотрудничества и развития. Она отнесла остров к "юрисдикциям с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения".

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Экономическая правда

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