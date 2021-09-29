Все разделы
Укр / Рус

Подготовка к отопительному сезону на финишной прямой, тарифы будут стабильными – Шмыгаль

Среда, 29 сентября 2021, 13:20
 
фото: уп

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к отопительному сезону на финишной прямой, по его словам, тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.

Об этом он сказал во время заседания правительства 29 сентября.

"Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%", - заявил премьер.

По его словам, отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, по закону, и будет держаться так в течение 3 дней.

"В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для последующей закупки голубого топлива вполне достаточно", - сказал также Шмыгаль.

"Тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена", - заверил он.

Также Шмыгаль напомнил, что с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% украинских семей.

Кроме этого, премьер поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемные вопросы.

"Особое внимание прошу обратить на состояние накопления и соблюдения уровня достаточности угля на складах ТЭС и ТЭЦ, перспективах и источниках его поставки, а также финансовую состоятельность энергогенерирующих предприятий осуществлять закупку угля", - резюмировал он.

Читайте также: 

Новый отопительный сезон: сколько украинцы будут платить за газ, электроэнергию и тепло

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

тариф электроэнергия Шмыгаль Кабмин субсидии

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Черкассах не повысили тариф на отопление: мэр не подписал решение исполкома 28 сентября 2021, 14:15
Украина готова к отопительному сезону – Шмыгаль 24 сентября 2021, 16:10
К чему приведет популизм на рынке электроэнергии 16 сентября 2021, 08:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!