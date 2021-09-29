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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к отопительному сезону на финишной прямой, по его словам, тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.

Об этом он сказал во время заседания правительства 29 сентября.

"Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%", - заявил премьер.

По его словам, отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, по закону, и будет держаться так в течение 3 дней.

"В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для последующей закупки голубого топлива вполне достаточно", - сказал также Шмыгаль.

"Тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена", - заверил он.

Также Шмыгаль напомнил, что с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% украинских семей.

Кроме этого, премьер поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемные вопросы.

"Особое внимание прошу обратить на состояние накопления и соблюдения уровня достаточности угля на складах ТЭС и ТЭЦ, перспективах и источниках его поставки, а также финансовую состоятельность энергогенерирующих предприятий осуществлять закупку угля", - резюмировал он.

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Экономическая правда