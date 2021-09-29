В европейской энергосети ENTSO-E оценили подготовку Украины к синхронизации

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В европейской энергосети ENTSO-E высоко оценивают прогресс Украины в подготовке к синхронизации.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам встречи министра Германа Галущенко с генсеком ENTSO-E Соней Твохиг и главой правления ENTSO-E Иоакимом Ванзетта.

"Руководство ENTSO-E выразило поддержку украинской стороне на пути к синхронизации с европейской энергосистемой. Также стороны согласовали дальнейшие шаги по подготовке к синхронизации", - говорится в сообщении.

"Техническая синхронизация энергосистем Украины и Европы - это главный этап интеграции наших энергетических рынков. Поэтому положительная оценка прогресса Украины очень важна на этом этапе подготовки. Благодарен за поддержку нашим европейским партнерам", - сказал Галущенко.

Напомнимм:

На пути к полной интеграции украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E уже пройдено 8 этапов, еще 7 осталось до полного разрыва с системами РФ и Беларуси в 2023 году.

Больше об энергетической евроинтеграцию читайте в статье ЭП: Плюс електроинтеграция. Что осталось сделать для синхронизации энергосистем Украины и ЕС

Экономическая правда