Экватор пройден: украинскую энергосистему отделяет 7 шагов от разрыва с РФ и Беларусью

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На пути к полной интеграции украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E уже пройдено 8 этапов, еще 7 осталось до полного разрыва с системами РФ и Беларуси в 2023 году.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

В 2017 году был подписан меморандум о совместной деятельности между "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "ДТЭК Энерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" по интеграции ОЭСУ к ENTSO-E.

С тех пор Украина прошла восемь важных этапов с пятнадцати. После прохождения еще семи украинская система в 2023 году должна начать работу в синхронном режиме с единой энергетической системой Европы.

Ключевыми станут два этапа, на которых украинская энергетическая система будет работать в изолированном режиме. В течение не менее трех дней февраля, когда потребление электроэнергии будет находиться на максимальных уровнях, ОЭСУ будет отключена от энергосистем других стран.

То же самое произойдет в июне, когда нагрузка меньше, чем в пиковые холодные периоды.

Результатом исследования станет математическая модель энергосистем Украины и ЕС, которая продемонстрирует работу ОЭСУ в синхронном режиме с ENTSO-E.

Для построения модели "Укрэнерго" в 2019 году успешно тестировало энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций. На этот раз проверку пройдут отдельные ТЭС, АЭС и ГЭС. На каждой из них проверят по два-три блока.

После завершения всех процедур украинская энергосистема будет объединена с энергосистемой ЕС, а "Бурштынский энергетический остров" перестанет существовать. На энергетическом уровне Украина станет полноценной частью Евросоюза.

Линии электропередач на границе с Россией и Беларусью отключат и соединят несколько сетевых элементов на западе Украины. Речь идет о подключении ОЭСУ к "Бурштынского энергетического острова", синхронизированного с ЕС.

После отсоединения энергосистемы Украины от России и Беларуси торговля электроэнергией со странами постсоветского пространства станет невозможной.

Больше об энергетической евроинтеграцию читайте в статье ЭП: Плюс електроинтеграция. Что осталось сделать для синхронизации энергосистем Украины и ЕС

Экономическая правда



