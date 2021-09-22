Экватор пройден: украинскую энергосистему отделяет 7 шагов от разрыва с РФ и Беларусью
На пути к полной интеграции украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E уже пройдено 8 этапов, еще 7 осталось до полного разрыва с системами РФ и Беларуси в 2023 году.
Об этом говорится в статье Экономической правды.
В 2017 году был подписан меморандум о совместной деятельности между "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "ДТЭК Энерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" по интеграции ОЭСУ к ENTSO-E.
С тех пор Украина прошла восемь важных этапов с пятнадцати. После прохождения еще семи украинская система в 2023 году должна начать работу в синхронном режиме с единой энергетической системой Европы.
Ключевыми станут два этапа, на которых украинская энергетическая система будет работать в изолированном режиме. В течение не менее трех дней февраля, когда потребление электроэнергии будет находиться на максимальных уровнях, ОЭСУ будет отключена от энергосистем других стран.
То же самое произойдет в июне, когда нагрузка меньше, чем в пиковые холодные периоды.
Результатом исследования станет математическая модель энергосистем Украины и ЕС, которая продемонстрирует работу ОЭСУ в синхронном режиме с ENTSO-E.
Для построения модели "Укрэнерго" в 2019 году успешно тестировало энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций. На этот раз проверку пройдут отдельные ТЭС, АЭС и ГЭС. На каждой из них проверят по два-три блока.
После завершения всех процедур украинская энергосистема будет объединена с энергосистемой ЕС, а "Бурштынский энергетический остров" перестанет существовать. На энергетическом уровне Украина станет полноценной частью Евросоюза.
Линии электропередач на границе с Россией и Беларусью отключат и соединят несколько сетевых элементов на западе Украины. Речь идет о подключении ОЭСУ к "Бурштынского энергетического острова", синхронизированного с ЕС.
После отсоединения энергосистемы Украины от России и Беларуси торговля электроэнергией со странами постсоветского пространства станет невозможной.
Больше об энергетической евроинтеграцию читайте в статье ЭП: Плюс електроинтеграция. Что осталось сделать для синхронизации энергосистем Украины и ЕС
Экономическая правда
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