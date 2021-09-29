Трети малого бизнеса еще не удалось восстановить докарантинный уровень доходов – опрос

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28% опрошенных ФЛП сих пор не удалось достичь докарантинного уровня доходов, частично, но не полностью восстановили доход 48% предпринимателей, а 7% даже увеличили уровень дохода.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого бизнеса (ФЛП), которые являются участниками проекта Ассоциации по поддержке малого бизнеса Unlimit Ukraine.

В то же время 17% опрошенных сообщили, что несколько волн карантина никак не повлияли на их финансовые показатели.

На вопрос, готов ли бизнес к возможному локдауну осенью, только 34% ответили утвердительно, другие 41% не готовы к возобновлению жестких ограничений, и 25% не смогли определиться с ответом.

"Сейчас ФЛП все меньше имеют дело с наличными: 66% предпринимателей больше половины поступлений получают по безналу. При этом, 30% респондентов утверждают, что доля безналичных поступлений в их бизнесе возросла именно вследствие влияния карантина", - говорится в сообщении.

При этом, почти половина респондентов (48%) ответили, что в случае усиления карантина они не будут нуждатся в поддержке от государства, зато лучшей поддержкой они сочтут невмешательство государства в дела бизнеса.

Еще 18% говорят, что им помогло бы снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, 10% ожидают ускоренной диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.

Большинство опрошенных представителей малого бизнеса не участвовали в государственных программах "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн".

Так, 52% не принимали участие в программе "Помощь работникам и ФЛП" и не считают сумму в 8000 гривен помощью. Другие 21% участвовали и получили помощь, еще 15% участвовали, но не получили помощь. Другие респонденты сообщили, что их КВЭДы не подпали под условия данной программы.

"Что касается государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", то 69% участников проекта Unlimit Ukraine не участвовали, 15% было отказано в участии в программе, и только 6% успешно получили кредит по этой программе", - добавляют в ЕБА.

Там также напомнили об отзывах малого бизнеса о необходимости совершенствования условия программы и создания более легкого и быстрого доступа к кредитному ресурсу.

"Более того, мы последовательно отмечаем, что очень важно, чтобы государственная поддержка не исчерпывалась упрощением доступа к финансированию, а взамен предусматривала комплексные решения для развития и увеличения малого бизнеса", - говорится в позиции Ассоциации.

Опрос проводился с 18 августа по 20 сентября 2021 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 105 предпринимателей - представителей малого бизнеса.

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