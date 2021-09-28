Маск снова стал самым богатым человеком мира – его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов

фото: spacex

Основатель Tesla Илон Маск снова стал первым в рейтинге самых богатых людей мира - его состояние впервые превысило 200 млрд долл.

Об этом пишет Forbes.

Маск стал третьим человеком, чье состояние когда-нибудь оценивались в 200 млрд долл, после его конкурентов в рейтинге - основателя Amazon Джеффа Безоса (впервые достиг отметки в 200 млрд долл в августе 2020 года) и президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно (который сделал это ненадолго в прошлом месяце).

Маск снова возглавил рейтинг благодаря росту акций Tesla.

"Акции автопроизводителя продолжили 4-месячное ралли, поднявшись на закрытии торгов на 2,2% до 791,36 долл за акцию, что является самым высоким показателем с февраля этого года.

В понедельник Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков его состояние составляло 203,4 млрд долларов", - пишет Forbes.

Состояние Безоса в понедельник сократились на 1 млрд долл - до 197,7 млрд долларов из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

скриншот из рейтинга Forbes Real-Times

"Акции Tesla выросли более чем на 720% в 2020 году, способствуя росту состояния Маска более чем на 125 млрд долларов за год", - напоминает издание.

Напомним:

В январе основатель компании Tesla Маск обогнал основателя Amazon Джефф Безос в рейтинге богачей и стал самым богатым человеком мира.

Экономическая правда