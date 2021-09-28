Alibaba запретит торговлю оборудованием для майнинга криптовалют на своих платформах

alibaba

Китайский техногигант Alibaba объявил о запрете операций по покупке и продаже оборудования, программного обеспечения по майнингу криптовалют на всех своих платформах.

Об этом говорится в объявлении компании от 27 сентября.

Отмечается, что Alibaba запретит соответствующие операции с 8 октября. В компании объяснили это последними директивами китайских регуляторов - Центробанка КНР, Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая и др.

В частности, Alibaba уберет из своих платформ разделы "аксессуары для майнинга блокчейнов" и "майнинг блокчейнов".

За нарушение запрета предусмотрены штрафные санкции.

Напомним:

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали.

Экономическая правда