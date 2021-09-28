Alibaba запретит торговлю оборудованием для майнинга криптовалют на своих платформах
Китайский техногигант Alibaba объявил о запрете операций по покупке и продаже оборудования, программного обеспечения по майнингу криптовалют на всех своих платформах.
Об этом говорится в объявлении компании от 27 сентября.
Отмечается, что Alibaba запретит соответствующие операции с 8 октября. В компании объяснили это последними директивами китайских регуляторов - Центробанка КНР, Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая и др.
В частности, Alibaba уберет из своих платформ разделы "аксессуары для майнинга блокчейнов" и "майнинг блокчейнов".
За нарушение запрета предусмотрены штрафные санкции.
Напомним:
Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали.
Экономическая правда
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