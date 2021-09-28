Долг Украины превышает 92 миллиарда долларов, сократился в августе

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На 31 августа государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,485 трлн грн, или 92,53 млрд долларов, за месяц он сократился на 2,6% и 0,5% в гривне и долларе соответственно.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

С общей суммы государственного и гарантированного государством долга:

внешнего - 1,463 трлн грн (58,89% от общей суммы) или 54,49 млрд долларов;

внутреннего - 1,021 трлн грн (41,11%), или 38,04 млрд долларов.

Государственный долг составляет 2,199 трлн грн, что является 88,5% от общей суммы. Это 81,90 млрд долларов в эквиваленте. Из них внешнего долга 1,219 трлн грн (49,07% от общей суммы) или 45,41 млрд долл. Внутреннего - 980,35 млрд грн (39,45%), или 36,50 млрд долл.

Гарантированный государством долг составляет 285,38 млрд грн (11,48%), или 10,62 млрд долл, из них внешнего - 243,95 млрд грн (9,82%), или 9,08 млрд долл, внутреннего - 41,42 млрд грн (1,67%), или 1,54 млрд долл.

В августе сумма совокупного долга Украины уменьшилась в гривне на 14,28 млрд грн и на 0,44 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Правительство также провело 4 аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). От них были привлечены 11,83 млрд грн.

Курс гривни к доллару США незначительно ослаб в течение месяца: на 2 августа он составлял 26,8 гривни за доллар, на 31 августа - 26,86 гривни.

Наибольшая доля совокупного долга Украины сконцентрирована в долларе США (37,15%) и гривны (36,44%). Также 12,97% Украина должна погасить в евро, еще 12,86% - в СПЗ.

Напоминаем:

На 31 июля 2021 государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,5 трлн грн, или 92,96 млрд долларов, за месяц он сократился на 0,59% в гривне и вырос на 0,48% в долларе.

Экономическая правда