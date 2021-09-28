Ford инвестирует 11 миллиардов долларов в развитие электромобилей

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Во исполнение своей цели обеспечить к 2030 году продажи исключительно электрических новых авто автопроизводитель Ford инвестирует 11 млрд долларов и построит новый завод в США.

Об этом сообщает BBC.

Автопроизводитель хочет использовать 11,4 млрд долларов для того, чтобы создать масштабное производство электромобилей в США. В частности, планируется построить новый завод в Теннесси и два парка для батарей в Кентукки.

В компании говорят, что завод под названием Blue Oval City заработает с 2025 года и будет иметь площадь более 15 км2.

Также Ford рассказал о будущем партнерстве с южнокорейским производителем батарей SK Innovation.

В то же время компания ожидает результаты голосования за инфраструктурный план в 1,5 трлн долларов - Сенат рассмотрит его 30 сентября. Этот план предусматривает расходы, в частности, развитие инфраструктуры для электромобилей и стимулирование их потребления среди населения.

Напоминаем:

Автопроизводитель Ford заявил, что к 2030 году вся пассажирская линейка автомобилей Европе будет представлена электрокарами, до 2026 года компания будет допускать также гибридные модели.

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Экономическая правда