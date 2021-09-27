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Курс гривни к доллару снова снизился

Понедельник, 27 сентября 2021, 19:15

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 26,66 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,18 грн (на 27 сентября – 31,22 гривни).

Напоминаем:

27 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.

Экономическая правда

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