Гривня укрепилась на закрытии межбанка

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27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,60 - 26,62 гривни;

Евро - 31,13 - 31,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,58 - 26,76 гривни. Евро покупают по 31,03 гривни, продают по 31,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,69 гривни, евро - 31,13 - 31,20 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 26,64 гривни.

27 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

Экономическая правда