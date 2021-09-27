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Расходы превышали доходы: налоговая арестовала миллион долларов гражданина

Понедельник, 27 сентября 2021, 17:55
 
unsplash

Налоговая и Фискальная службы в Харьковской области наложили арест на сумму свыше 26 млн грн, ведь их владелец не смог доказать происхождение средств - он приобрел авто и земельные участки, расходы на которые значительно превысили его доходы.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Налоговой в Харьковской области, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.

При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем, говорят в ГНС.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов).

На денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напоминаем:

Кабинет министров разрабатывает законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождении денег на приобретение ценных активов и, в случае, если гражданин не сможет его объяснить, - заплатить налоги.

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Читайте подробнее в статье ЭП: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, которые есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Экономическая правда

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Налоговая

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