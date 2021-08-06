Кабмін хоче змусити українців доплатити податки за доходи, походження яких не можна пояснити

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Кабінет міністрів розробляє законопроєкт, який надасть Державній податковій службі право запитувати в українців походження грошей на придбання цінних активів і, у разі, якщо громадянин не зможе його пояснити, – заплатити податки.

Про це заявив голова Комітету фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю одному з телеканалів.

"Кабінет міністрів готує внесення до парламенту законопроєкту про так звані непрямі методи податкового контролю. Це про те, коли податкова зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу. І якщо людина не зможе відповісти чи показати декларацію про амністію, – вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити", – заявив депутат.

Запровадження цього механізму має відбутися разом із податковою амністією.

Тим українцям, які заповнять податкову декларацію та пройдуть податкову амністію, доплата податків за цінні покупки не загрожує.

Пізніше Гетманцев також уточнив, що у даному законопроєкті, який розробляє Кабмін, не йдеться про запровадження якогось додаткового податку.

"Мова йде лише про ініціативу Кабміну, яка передбачає реалізацію непрямого контролю за доходами та витратами. Доплачувати потрібно буде лише за витрати, за якими платник податків не зможе підтвердити походження", – додав депутат.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Законопроєктом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

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Економічна правда