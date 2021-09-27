Samsung отменила презентацию нового смартфона – медиа

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Южнокорейская компания Samsung отменила презентацию нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE.

Об этом сообщают GizmoChina и GSM Arena.

Мероприятие было запланировано на середину октября, однако в компании решили отменить проведение этого ивента.

По данным СМИ, первой причиной может быть та, что предыдущий смартфон Galaxy Z Flip 3 стоимостью 999 долларов, который был представлен еще в августе, имеет хорошие показатели продаж.

Вероятной второй причиной отмены представления Galaxy S21 FE является нынешний кризис микросхем в мире.

Смартфон Galaxy Z Flip3 уже продается с процессором Snapdragon 888 - таким же, который ожидался и в новом Galaxy S21 FE.

Пока неизвестно, планирует ли компания вообще в будущем представить Samsung Galaxy S21 FE.

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