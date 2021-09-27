УЗ начала распродажу своих непрофильных активов: сколько планируют получить
В "Укрзализныце" заявили о начале распродажи непрофильных активов - первый аукцион состоится в системе Prozorro.Продажи 27 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Впервые в истории компания выставляет на аукцион здания, которые не являются профильными. Сегодня на кону 5 лотов: нежилые помещения, магазины, спиртохранилище", - говорится в сообщении.
От реализации первой партии непрофильных активов УЗ планирует получить не менее 13 млн грн.
Всего к концу года компания планирует получить от реализации непрофильных активов минимум полмиллиарда гривен.
"5 октября планируем начать продажи еще 4 лотов, куда входят два помещения аптеки, подвальное помещение, нежилое помещение и магазин", - добавили в компании.
О результатах первого аукциона обещают сообщить дополнительно.
Вся информация по аукционам по ссылке: https://www.uz.gov.ua/sale/.
Напомним:
"Укрзализныця" планирует до конца этого года продать непрофильные активы на 500 млн гривен.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua