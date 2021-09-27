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УЗ начала распродажу своих непрофильных активов: сколько планируют получить

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:05
 

В "Укрзализныце" заявили о начале распродажи непрофильных активов - первый аукцион состоится в системе Prozorro.Продажи 27 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Впервые в истории компания выставляет на аукцион здания, которые не являются профильными. Сегодня на кону 5 лотов: нежилые помещения, магазины, спиртохранилище", - говорится в сообщении.

От реализации первой партии непрофильных активов УЗ планирует получить не менее 13 млн грн.

Всего к концу года компания планирует получить от реализации непрофильных активов минимум полмиллиарда гривен.

"5 октября планируем начать продажи еще 4 лотов, куда входят два помещения аптеки, подвальное помещение, нежилое помещение и магазин", - добавили в компании.

О результатах первого аукциона обещают сообщить дополнительно.

Вся информация по аукционам по ссылке: https://www.uz.gov.ua/sale/.

Напомним:

"Укрзализныця" планирует до конца этого года продать непрофильные активы на 500 млн гривен.

Экономическая правда

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Укрзализныця Prozorro

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