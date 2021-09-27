Цены на газ на европейских хабах имеют тенденцию к росту – аналитики

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Цены на природный газ на прошлой неделе достигли определенной стабильности, оставаясь высокими - в Украине активизировалась торговля ресурсом октября, цена которого установилась на уровне 27 500 грн в пятницу.

Об этом говорится в обзоре рынка от Украинской энергетической биржи.

Украинская энергетическая биржа

Отмечается, что на прошлой неделе продолжалась торговля ресурсом сентября, октября и ноября.

Заявки на покупку и продажу природного газа формировали 14 компаний. Среди них - Нафтогаз Трейдинг, Крафт Энерджи, Укрэнергоэкспорт, ПГНК и т.п.

"Стартовые цены ресурсов имели тенденцию к уменьшению. Наибольшее уменьшение стартовой цены было зафиксировано на ресурс сентября в ГТС, по состоянию на 24 сентября средняя стартовая цена на продажу составляла 27 826 грн, что на 3,12% меньше 20 сентября. Данная тенденция прослеживалась и на другие ресурсы", - заявили в УЭБ.

При этом, котировочные цены были более стабильными, чем в прошлые периоды, находясь в диапазоне 26 960-27 500 грн. Последняя цена ресурса октября в ГТС подписке составляла 27 225 грн., по наложенному платежу - 27 500 грн.

Европейский рынок

Сообщается, что цены на газ растут по всей Европе.

"Цены выросли из-за увеличения спроса и низкого предложения ресурса через техническое обслуживание газовых скважин в Северном море в Великобритании, что также привело к сокращению добычи.

Но новости об ожидаемых поставках газа из России могут повлиять на динамику цен. При поставке ниже нормы, запасы газа в Европе на зиму намного ниже чем обычно. Европа также конкурирует с Азией за поставки сжиженного природного газа, а это значит, что свободного ресурса не так много", - добавляют аналитики биржи.

При этом, цены европейских хабов имели тенденцию к росту.

"Самые низкие котировки наблюдаются на хабе TTF, которые по состоянию на 24 сентября составляли 67,41 евро/МВт.г. На других хабах спотовая цена была выше - до 71,64 TGE / POLPX евро / МВт.г.

Контракты на месяц вперед на большинстве проанализированных хабах имели тенденцию к удорожанию по сравнению со спотовыми ценами в среднем на 2,4%", - заявили в бирже.

Напоминаем:

Октябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в понедельник, 20 сентября, выросли до 938 долларов за тысячу кубов, несмотря на падение цены 21 сентября она остается на уровне более 900 долларов.

В УЭБ объясняли, что пока Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока. Это усиливает рост цен на рынке.

Кроме того продолжает влиять истощения российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист наращивать отказывается.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Экономическая правда