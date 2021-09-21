Газовое ралли продолжается: снова более 900 долларов за тысячу кубов

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Октябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в понедельник, 20 сентября, выросли до 938 долларов за тысячу кубов, несмотря на падение цены 21 сентября она остается на уровне более 900 долларов.

Об этом говорится в данных Yahoo Finance.

Ранее, 16 сентября, цены на газ в Европе опустились до уровня 785 долларов за тысячу кубометров после роста до 964 долларов.

После того цены вновь начали расти и 20 сентября прыгнули до 938 долларов за тысячу кубов. На 21 сентября котировки октябрьских фьючерсов несколько успокоились и уменьшились до 931,94 доллара.

Как сообщает Украинская энергетическая биржа, на прошлой неделе рекорды установили и котировки в Украине. В четверг, 16 сентября, цены достигли 30 480 грн за тысячу кубов на ноябрь. Октябрьские фьючерсы находились на уровне 29 401 грн.

Напоминаем:

В УЭБ объясняли, что пока Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока. Это усиливает рост цен на рынке.

Кроме того продолжает влиять истощения российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист наращивать отказывается.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Экономическая правда