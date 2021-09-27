Украинский климатический фонд может начать работу в 2023 году — министр

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Украинский климатический фонд, который сейчас разрабатывает Минэкологии, может начать работу в начале 2023 года.

Об этом в комментарии проекту агентства "Интерфакс-Украина" Green Deal заявил министр экологии Роман Абрамовский.

"В любом случае этот фонд может быть запущен в начале 2023 года, потому что любые бюджетные документы, которые предусматривают изменения доходной и расходной частей бюджета, подаются до 1 июля", - пояснил министр.

По его словам, предстоит большая работа по конструированию и моделированию Украинского климатического фонда, а также в части принятия законопроекта, который утвердит этот фонд.

"Тем не менее, я считаю, что это объективно возможно. Одна из главных задач на этом этапе - заручиться поддержкой международных финансовых организаций, которые смогут быть инвесторами в рамках фонда и мультиплицировать эффект от поступления эконалогов. Другого пути нет", - считает он.

По словам министра, в министерстве уже ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Абрамовский также отметил, что на момент запуска в фонде будет около 8 млрд грн собственных средств, полученных за счет поступлений от налога на выбросы СО2 и других эконалогов.

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Напомним:

В Киеве состоялся Климатический марш за решение проблемы изменения климата и природных катаклизмов.