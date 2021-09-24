Цена на нефть Brent приближается к трехлетнему максимуму

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Цена на нефть Brent в пятницу снизились до отметки в 77 долл за баррель, удерживаясь возле трехлетнего максимума.

Об этом сообщает Reuters.

Так, нефть марки Brent подешевела на 27 центов (0,35%) - до 76,98 долл за баррель после того, как ранее подорожала до 77,74 долл - это самый высокий показатель с 6 июля и близок к наивысшему показателю с октября 2018 года в 80 долл.

Нефть WTI подешевела на 40 центов (0,55%) - до 73,15 долл за баррель.

"На цены на нефть в последние недели влияют большие срывы добычи на побережье Мексиканского залива в США после урагана "Айда" и других штормов, что привело к резкому сокращению запасов США и мира", - пишет агентство.

Отмечается также, что некоторые члены группы ОПЭК + пытались увеличить добычу из-за недостаточных инвестиций или задержки ремонтных работ во время пандемии.

Как заявляют аналитики UBS, цены на нефть марки Brent могут достичь 80 долларов за баррель к концу сентября из-за падения запасов, снижении добычи ОПЭК и усиления спроса на Ближнем Востоке.

Сейчас оценка ожидаемого роста спроса на нефть на мировом рынке выросла, учитывая прогнозы холодной зимы в Европе - спрос может вырасти на 500 - 900 тыс баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

Глава одного из крупнейших независимых нефтетрейдеров Vitol Рассел Харди рассказал агентству, что этой зимой цена на нефть превысит 80 долл за баррель.

Руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джефф Карри озвучил другой сценарий - 90 долл за баррель.

При этом, не исключено, что рост цен на нефть и рост спроса на нее заставит ОПЭК + вновь поднять вопрос о пересмотре квот на нефтедобычу.

Экономическая правда