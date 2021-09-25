В Бориспольском аэропорту предлагают создать спецфонд модернизации авиа инфраструктуры

Системно решить вопросы строительства и финансирования развития региональных аэропортов можно создав специальный целевой фонд модернизации авиационной инфраструктуры, по аналогии с дорожным фондом.

Об этом написал в колонке на ЭП коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко.

По его мнению, национальные инфраструктурные фонды особенно важны когда обычный рынок не может предложить достаточное или доступное финансирование.

"Создание целевого фонда развития авиационной инфраструктуры является важным шагом для обеспечения реконструкции нынешней авиационной инфраструктуры и строительства новых государственно проектов", - пишет Зубко.

Он считает, что это принесет экономический эффект в регионах, с объединяет страну скоростным и безопасным воздушным сообщением. Ибо "почти все аэропорты Украины нуждаются в модернизации или реконструкции", он оценивает затраты на реконструкцию и строительство современной авиационной инфраструктуры национального значения более чем 40 млрд грн в ближайшие три года.

"Финансовой основой для создания такого фонда модернизации авиационной инфраструктуры могут быть средства привлеченные от акциза на авиатопливо, дивиденды государственных аэропортов и провайдера аэронавигационного обслуживания, перечисления части поступлений из специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях (20-35%), НДС на внутренние рейсы (до его отмены)", - пишет он.

Кроме того, по его мнению, дополнительным источником совместного финансирования таких проектов могут служить средства привлеченные под госугарантии (займы государственных банков "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк"), инфраструктурные облигации (облигации внутреннего государственного займа) МФО, местные субвенции и привлечения институциональных инвесторов.