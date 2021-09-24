Де брати гроші на модернізацію регіональних аеропортів

Пандемія стала руйнівною подією для всієї галузі авіаперевезень, але більшість галузевих експертів сходяться на думці, що в середньостроковій перспективі ми повернемося на рівень попиту до пандемії вже в найближчі роки.

Глобальне зростання авіаперевезень продовжить створювати тиск на інфраструктуру аеропортів, збільшуючи потребу у фінансуванні та підвищенні пропускної здатності.

Нові прогнози Міжнародної ради аеропортів (ACI) показали, що для вирішення довгострокової тенденції попиту на пасажирські перевезення до 2040 року буде потрібно близько 2,4 трлн доларів загальних капітальних інвестицій в інфраструктуру аеропортів.

Оскільки кількість подорожуючих починає зростати, регіональні аеропорти можуть стати драйверами хвилі відновлення внутрішнього повітряного трафіку. Невеликі місцеві аеропорти зараз обслуговують відносно невелику частку пасажирів, їх важливість може збільшитися, оскільки технологічний прогрес робить польоти в менших літаках більш екологічними та доступнішими.

Очікується, що із розвитком невеликих екологічних літаків все більше пасажирів зможуть вибрати повітряний транспорт для поїздок на середню відстань від 80 до 800 км.

Мало завантажені регіональні аеропорти мають усі шанси стати базою для таких поїздок, оскільки вони є доступнішими та не мають проблем зі слотами (час виділений в аеропорту для операції прибуття чи відправлення), ніж завантажені міжнародні аеропорти.

На відміну від більшості інфраструктурних галузей, кінцевий попит авіакомпаній не підкріплюється довгостроковими договірними зобов'язаннями, тому аеропорти змушені нести значний ризик прогнозування майбутнього попиту та здатності гарантувати виконання довгострокових зобов'язань перед фінансовими інституціями.

Це може ускладнювати інвестиційні рішення, такі як модернізація аеродромної інфраструктури та терміналів.

Фінансування розвитку для задоволення потреб майбутнього зростання ускладнюється тим, що є загальна тенденція до використання більш важких літаків більшої місткості на регіональних маршрутах.

Це матиме значні наслідки для капітальних витрат регіональних аеропортів на аеродромну інфраструктуру (злітно-посадкових смуг, перонів, руліжних доріжок, наземних систем), засоби доступу (пасажирські термінали, інфраструктура обробки вантажів, парковки, автомобільні шляхи, залізничне сполучення тощо) та обладнання безпеки.

Відсутність постійного попиту на використання великих літаків у аеропортах може призвести до суттєвих фінансових втрат на утримання інфраструктури. З іншого боку, використання менших літаків на регіональних маршрутах призводить до суттєвої різниці у вартості перевезень щодо тих тарифів, які очікує громада та місцеві мешканці.

Чому створення спеціальних фондів допоможе розв’язати питання нової інфраструктури?

Системно розв'язати питання будівництва та фінансування розвитку регіональних аеропортів можна створивши спеціальний цільовий фонд модернізації авіаційної інфраструктури, по аналогії із дорожнім фондом.

Подібні фонди існують у більшості країн світу, наприклад, інфраструктурні фонди Польщі, Індії, Канаді, США, Європейський фонд стратегічних інвестицій тощо.

Великобританія в цьому році заснувала свій Інфраструктурний банк з акцентом на інвестування мільярдів фунтів стерлінгів в інфраструктуру світового класу, яка підтримуватиме людей, бізнес та громади в усіх куточках країни, а Індія створила Інститут фонду розвитку для довгострокових проектів.

Національні інфраструктурні фонди особливо важливі коли звичайний ринок не може запропонувати достатнє або доступне фінансування, що може перешкоджати своєчасній реалізації пріоритетних інвестиційних проектів з потенціалом для сприяння всебічному і сталому соціально-економічному розвитку містах та регіонах країни.

Крім того, вони забезпечують формування чітких механізмів надання державної підтримки для розбудови летовищ.

Хоча приватні інвестиції не замінюють державні витрати на інфраструктуру, але їх залучення дозволяє краще досягати цілей розбудови найсучаснішої інфраструктурної мережі в країні, розширивши джерела інвестицій та використовуючи ресурси, будь то державні чи приватні, якомога ефективніше.

Такі проєкти, як реконструкція застарілих летовищ, розширення та будівництво нових терміналів, покращення доступу до трансферу, можуть допомогти збільшити пропускну здатність аеропорту, що дозволяє підвищити конкуренцію між авіакомпаніями та призводить, в кінцевому випадку, до зниження цін на авіаквитки.

Регіональні аеропорти є воротами громад в світ, і вони можуть стати їх воротами до зростання. Це створює суспільну цінність та збільшує суспільне багатство країни.

У більшості випадків, фінансування коштом інфраструктурних фондів обмежується проєктами спрямованими на покращення злітно-посадкових смуг, руліжних доріжок і перонів, об'єктів інфраструктури забезпечення польотів та підвищення рівня авіаційної безпеки.

Завданням більшості інвестиційних проєктів є подолання теперішніх або майбутніх обмежень в пропускній здатності інфраструктури, підвищення рівня обслуговування пасажирів, адаптація до нових вимог безпеки або покращення наземного сполучення з аеропортами.

Створення цільового фонду розвитку авіаційної інфраструктури є важливим кроком для забезпечення реконструкції теперішньої авіаційної інфраструктури та будівництва нових державотворчих проєктів, що принесуть економічний ефект в регіонах, покращать якість життя українців та з'єднають країну швидкісним і безпечним повітряним сполученням, наприклад, як новий аеропорт в Закарпатті. Майже всі аеропорти України потребують модернізації або реконструкції.

Реконструкція і будівництво сучасної авіаційної інфраструктури національного значення потребуватиме понад 40 млрд грн в найближчі три роки.

Важливо якнайшвидше завершити реконструкцію аеродромних комплексів в аеропортах Вінниці, Херсону, Дніпра, завершити будівництво нової злітної смуги в Одесі, і будівництво першого з часів незалежності нового аеропорту в Закарпатському регіоні.

Реконструкції потребують також злітно-посадкові смуги аеропортів Ужгорода, Полтави, Рівного, Чернівців, Кривого Рогу, Черкас, Житомира, Миколаєва. Ці проєкти є знаковими для країни та важливими для підтримки економічного розвитку відповідних регіонів.

В таких умовах інвестиційна допомога аеропортам є надзвичайно важливою для їх збереження та задоволення майбутньої потреби в пропускній здатності.

Рис. 1. Потреби фінансування модернізації авіаційної інфраструктури

Процвітаючі аеропорти мають важливе значення для української економіки, і кожен з них є двигуном економічної діяльності для місцевої громади.

Модернізація аеропортової інфраструктури важливіша, ніж будь-коли раніше, адже вона стає елементом економічного відновлення регіонів. Кожен долар, вкладений в інфраструктуру аеропорту, згідно з останніми дослідженнями, приносить до 2,5 доларів економічного зростання в регіоні.

Держава може посилити економічне відновлення та вкласти мільйони в місцеві економіки, створивши хороші робочі місця, просто інвестуючи в авіаційну інфраструктуру, оновивши застарілі летовища та забезпечуючи підвищення їх стандартів безпеки.

Фінансовою основою для створення такого фонду модернізації авіаційної інфраструктури можуть бути кошти залучені від акцизу на авіапальне, дивіденди державних аеропортів та провайдера аеронавігаційного обслуговування, перерахування частини надходжень зі спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (20-35%), ПДВ на внутрішні рейси (до його скасування).

Крім того, додатковим джерелом спільного фінансування таких проєктів можуть слугувати кошти залучені під державні гарантії (позики державних банків "Укрексімбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк"), інфраструктурні облігації (облігації внутрішньої державної позики), МФО, місцеві субвенції та залучення інституційних інвесторів.

Рис. 2. Джерела наповнення фонду модернізації авіаційної інфраструктури

Аеропорти є життєво важливими центрами для місцевих економік, забезпечуючи зв'язок, зайнятість, інтеграцію із місцевими транспортними системами й часто виступають точками старту та фінішу для регіональних мереж туристичних магнітів України.

Покрокова реалізація плану відродження авіаційної інфраструктури країни вимагає системного підходу та належного фінансування, що допоможе галузі продовжувати зосереджуватися на безпечних та ефективних авіаперевезеннях, підтримуючи економічний розвиток та робочі місця в регіонах, скорочуючи широкий інфраструктурний розрив, який обмежує економічне зростання України та якість життя українців.