KSE о доступной ипотеке для ВПО и чиновников — дискриминация

Аналитики по корпоративному управлению KSE считают, что льготные кредиты через Укрфинжитло для внутренне перемещенных лиц и лиц, получающих заработную плату из государственного или местного бюджетов является дискриминацией.

Об этом говорится в материале SOE Weekly для ЭП.

Речь идет о постановлении Кабмина об увеличении уставного капитала "Украинской финансовой жилой компании" на 20 млрд грн. Министерство финансов отмечает, что 20 000 украинских семей, получающих заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и 12 тыс. квартир на условиях финансового лизинга.

"Основания такой дискриминации непонятны. Государственные финансовые учреждения обычно создаются для устранения "рыночных провалов", таких как недостаточное предоставление услуг частными поставщиками. Государство может предоставить доступные кредиты на жилье людям, которые не могут взять такие кредиты в частных игроков.

Хотя предоставление займов внутренне перемещенным лицам выглядит разумным, ограничения целевой группы работниками государственных и местных органов власти является необоснованной дискриминацией. Также непонятно, останется у заемщиков право на особые условия после того, как они покинут работу в государственном секторе", - говорится в заявлении аналитиков

Напоминаем:

В течение 2021, Минфин приобретал акций допэмиссии "Укрфинжитло" на сумму 20 млрд грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа. Для этого Минфин выпустит ОВГЗ на 20 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и ставкой дохода до 13% годовых.