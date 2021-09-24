Хранение номерных знаков для авто стало платным: сколько будет стоить
В Украине 24 сентября вступает в силу постановление, по нормам которого хранения номерных знаков будет стоить 9 гривен в сутки без учета НДС.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
"Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которой ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС
Псля окончания срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены", - пояснили в ведомстве.
В МВД добавили, что для получения услуги понадобятся:
- заявление;
- документы, удостоверяющие личность;
- регистрационные документы на транспортное средство;
- платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.
Напомним:
Сообщалось, что каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua