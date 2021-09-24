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Хранение номерных знаков для авто стало платным: сколько будет стоить

Пятница, 24 сентября 2021, 18:25
 
фото: мвд

В Украине 24 сентября вступает в силу постановление, по нормам которого хранения номерных знаков будет стоить 9 гривен в сутки без учета НДС.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

"Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которой ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС

Псля окончания срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены", - пояснили в ведомстве.

В МВД добавили, что для получения услуги понадобятся:

  • заявление;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационные документы на транспортное средство;
  • платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.
 

Напомним:

Сообщалось, что каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Экономическая правда

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МВД авто

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