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Укр / Рус

Наибольшее газохранилище в ЕС заполнено на 5%, владелец – Газпром

Пятница, 24 сентября 2021, 16:01
 

Самое крупное в Германии и ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", заполнено только на 5%, средний уровень в ЕС – 71%.

Об этом сообщает DW со ссылкой на исполнительного директора немецкой ассоциации операторов ПХГ Себастьяна Блешке.

Так, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры, газохранилища ЕС заполнены примерно на 71%. Для сравнения, в прошлые годы уровень заполнения обычно достигал или превышал 90%, отмечают в DW.

В Германии, которая сохраняет наибольшие объемы природного газа в ЕС, ПХГ заполнены в среднем на 64%. Общая мощность ПХГ страны составляет 24 миллиарда кубометров.

Но самое крупное в ЕС газохранилище Rheden, что находится на северо-западе ФРГ, имеет наполнение накануне отопительного сезона в менее 5%.

Ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%. С 2014 года оно принадлежит российскому Газпрому.

Rehden соединено газопроводом NEL (тоже Газпром) с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине. Таким образом оно непосредственно обеспечивается газом из России.

Скорость его наполнения, по данным AFP, составляет сейчас лишь 0,06% в сутки.

Напоминаем:

Цены на газ в Европе постоянно растут. Например, октябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в понедельник, 20 сентября, выросли до 938 долларов за тысячу кубов.

Вызывает такое ралли, в частности, истощение российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист не наращивает.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В УЭБ объясняли, что при таких условиях Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока. Это усиливает рост цен на рынке.

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газ Газпром

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