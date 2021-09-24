Автопроизводители потеряют 210 миллиардов долларов из-за дефицита микрочипов – исследование

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Консалтинговая компания AlixPartners вдвое ухудшила майский прогноз и назвала текущий дефицит поставок самым длинным в истории отрасли.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные AlixPartners.

Закрытие автомобильных заводов на фоне дефицита полупроводников продолжается весь год. В сентябре компания General Motors приостановила работу 15-ти своих заводов в Северной Америке. Toyota уменьшила выпуск новых авто на 40%, а Honda - на 60%.

Компания Ford за второй квартал вдвое сократила производство и ожидает потерю доходов в размере 2,5 миллиарда долларов.

По данным AlixPartners, всего в 2021 году мировые автопроизводители выпустят на 7,7 миллиона автомобилей меньше, чем запланировано.

Из-за постоянного ухудшения ситуации, прогноз неоднократно корректировался в отрицательную сторону. В январе в отрасли ожидали годовое недополучения 61 миллиарда долларов, а в мае - 110 млрд долларов. За 4 месяца прогноз снова ухудшился более чем на 90% - теперь компании могут потерять до 210 млрд долларов.

Падение производства автомобилей в основном связано с дефицитом микросхем. Чипов не хватает из-за стремительного карантинного роста продаж техники, природных катаклизмов на высокотехнологичных производствах и неправильных прогнозов спроса на автомобили.

На конец второго квартала 2021 года кризис до сих пор не достиг своего пика. По данным Bloomberg, в конце прошлого года между заказом партии чипов и получением проходило в среднем 13 недель, в мае - 17 недель, а в сентябре компании вынуждены ждать уже 21 неделю.

Производители микрочипов уверены, что дефицит полупроводников будет продолжаться как минимум до 2022 года. По прогнозам консалтинговой компании Forrester, кризис может перекинуться и на 2023 год..

Дефицит на рынке новых авто привел к росту цен на подержанные машины. За год в Соединенных Штатах цены на авто с пробегом взлетели на 45%.

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Богдан Мирошниченко, ЭП