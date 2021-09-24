У Нафтогаза достаточно средств на плановую работу – Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у НАК "Нафтогаз" пока достаточно средств на счетах для осуществления плановой деятельности компании.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Народная депутатка Инна Совсун поставила премьеру вопрос относительно информации о том, что НАК якобы просит у правительства дополнительные средства на закупку газа. Причина – в росте цен в Европе и искусственное занижение цен для потребителей в Украине.

Шмыгаль ответил, что сейчас в хранилища закачано 18,5 млрд кубов газа - "это больше, чем в предыдущие годы".

По информации главы НАК "Нафтогаз", сообщил премьер, средств для плановой деятельности вполне достаточно, на счетах ликвидность есть.

"Действительно большие суммы были направлены для обеспечения закачки газа в хранилища, и это естественный процесс для этого времени", - добавил он.

Нафтогаз в дальнейшем будет проводить плановую деятельность в соответствии с бюджетом в их распоряжении, резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем:

По состоянию на 1 сентября в украинских подземных хранилищах (ПХГ) накопили более 18 млрд кубометров газа - это почти 60% от общей вместимости ПХГ, что соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.

Экономическая правда