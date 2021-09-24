США разрешили Коломойскому продать недвижимость, чтобы погасить долги

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Американская компания Centurion American планирует выкупить здание в Далласе, принадлежащее украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции США и позволила компании Игоря Коломойского продать здание в Далласе, арестованное в деле об отмывании средств.

Планируется, что вырученные от продажи имущества средства будут направлены на погашение налоговых и других долгов.

Согласно судебным документам, техасская компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиона долларов. Сделку планируют завершить до 27 сентября.

С этим зданием связано более 425 тыс долларов долга по налогу на недвижимость, пени и выплат местной общине. Остальные средства американское правительство разместит на депозит.

"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до окончания производства", – говорится в решении.

Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине.

Напомним:

Американские правоохранители подозревают поджог по делу о пожаре на неработающем заводе олигарха Игоря Коломойского в США.