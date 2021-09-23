Бюджет-2022: в Минэнерго говорят, что Минфин не учел предложения на 7,6 миллиардов

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В Минэнерго заявили, что Минфин при подготовке проекта бюджета-2022 не учел его предложения на 7,6 млрд грн, что может крайне негативно сказаться на угольной отрасли.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Алексей Кулаков во время заседания комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы предложили объем общих потребностей министерства на 2022 год в размере 12,1 млрд грн, из них не учтены 7,6 млрд грн", - подчеркнул Кулаков.

По его словам, на 4,4 млрд грн недофинансированы текущие расходы угольных предприятий - заработная плата и оплата потребленной электроэнергии, а также в целом не учтены 2,9 млрд грн, которые предлагались Минэнерго на капитальные расходы.

Также, по его словам, сумма на горно-спасательные работы уменьшена с предложенных Минэнерго 414 млн грн до 340 млн грн, на ликвидацию неперспективных шахт - с 1,194 млрд грн до 1,132 млрд грн.

Заместитель министра энергетики заявил, что недофинансирование отрасли очень негативно скажется на ее функционировании и приведет к росту импорта ресурса.

"Мы будем иметь такую ​​же ситуацию, как сейчас: непрогнозированную аварийность, снижение добычи, очень большой объем импорта угля из Казахстана и Польши и не будем сбалансированы", - подчеркнул он.

При этом, Кулаков обратился в комитет с просьбой посодействовать включению предложений Минэнерго по финансированию угольной отрасли в проект госбюджета-2022.

Также он озвучил предложение Минэнерго увеличить в законопроекте №6052 объем средств для погашения долгов по заработной плате шахтерам за 2021 год до 2,1 млрд грн вместо предусмотренного 1 млрд грн.

Во время презентации проекта бюджета-2022 в Раде министр финансов Сергей Марченко заявил, что государственная поддержка угольной отрасли составит 4,5 млрд грн.

Она включает частичное покрытие оплаты труда шахтеров, расходы на ликвидацию неприбыльных шахт и горно-спасательные работы.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.