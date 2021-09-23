"Налоговый" 5600 исключили из повестки дня

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Законопроект №5600, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, не будут рассматривать до следующей пленарной недели.

Об этом известно из заседания Рады.

Нардеп от "Слуг народа" Андрей Мотовиловец поставил на голосование исключение из повестки дня и недельной повестки дня законопроект 5600, "ведь получили подписные листы и заходим по регламенту в процедуру 119 пункт 1 (о спецпроцедуре рассмотрения законопроектов во вторм чтении – ЭП)".

Также изменили порядок дня на 23 сентября. Вместо законопроекту о перераспределении бюджетных средств, в частности, субсидии, под номером 6052, Рада перешла к рассмотрению проекта №6081.

Решение поддержали 266 нардепов.

Напоминаем:

Председатель Комитета Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов рассчитывает на рассмотрение законопроекта №6052 с поправками в госбюджет-2021 23 сентября, он также планирует предложить проголосовать его за основу и в целом.

Экономическая правда