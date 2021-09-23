Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива
Минэкономики определило на третью декаду сентября среднюю стоимость 1 литра дизтоплива в 22,59 грн, 1 литра бензина - 26,17 грн.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Среднюю стоимость топлива определили на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины".
Соответственно, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин не должна превышать 31,17 грн/л, на дизтопливо - 29,59 грн/л.
По сравнению со второй декадой сентября средняя цена на бензин снизилась на 44 коп/л, на дизтопливо выросла на 27 коп/л.
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Напомним:
Министерство экономики 14 сентября подняло предельную цену бензина до 26,61 грн за литр и дизтоплива - до 22,32 грн/л, сети автозаправочных станций уже подняли цены на топливо.
Экономическая правда
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