Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива

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Минэкономики определило на третью декаду сентября среднюю стоимость 1 литра дизтоплива в 22,59 грн, 1 литра бензина - 26,17 грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Среднюю стоимость топлива определили на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины".

Соответственно, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин не должна превышать 31,17 грн/л, на дизтопливо - 29,59 грн/л.

По сравнению со второй декадой сентября средняя цена на бензин снизилась на 44 коп/л, на дизтопливо выросла на 27 коп/л.

Напомним:

Министерство экономики 14 сентября подняло предельную цену бензина до 26,61 грн за литр и дизтоплива - до 22,32 грн/л, сети автозаправочных станций уже подняли цены на топливо.

Экономическая правда