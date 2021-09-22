Лондонский суд отклонил иск Суркиса к Порошенко и Гонтаревой на 350 млн долларов

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Лондонский суд отклонил иск 350 млн долларов Игоря Суркиса и связанных компаний к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой о компенсации за утраченные во время национализации Приватбанка в 2016 году активы.

Об этом сообщила пресс-служба партии Европейская солидарность со ссылкой на адвоката по делу Илью Новикова.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации ПриватБанка. Иск на сумму более 350 млн долларов", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что ранее сотрудники украинского МИД отправили официальное письмо в суд о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

В партии утверждают, что в случае признания письма судом и принятия иска, требования в 350 млн долларов с процентами "пришлось бы из бюджета Украины".

ЭП обратилась к пресс-службе партии по решению суда.

Кроме того, по словам Новикова, следствием для Суркиса согласно такого решения есть необходимость обсуждать вопросы по компенсации судебных издержек.

"Согласно английскому праву этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более 2 миллионов долларов", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис и 6 аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в Высокий суд Лондона с требованием к экс-президенту компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому он должен был купить долю в телеканале "1 + 1".

В комментарии ЭП адвокат Игорь Головань отметил, что требования по "1 + 1" присутствовали в деле, однако главные требования касались компенсации средств от национализации Приватбанка.

Братья Суркисы судятся в украинских судах о неправомерности признания Нацбанком их как связанных с ПриватБанком лиц. Вследствие решения их средства в банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.

Экономическая правда