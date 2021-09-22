Курс гривни к доллару стабилизировался у отметки 26,7

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,67 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,29 грн (на 22 сентября – 31,36 гривни).

Напоминаем:

22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.

22 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.

Экономическая правда