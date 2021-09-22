Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни к доллару стабилизировался у отметки 26,7

Среда, 22 сентября 2021, 19:15

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,67 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,29 грн (на 22 сентября – 31,36 гривни).

Напоминаем:

22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.

22 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня стремительно окрепла на закрытии межбанка 22 сентября 2021, 17:27
Курс валют на 22 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 22 сентября 2021, 10:35
Официальный курс: гривня несколько ослабла к доллару 21 сентября 2021, 18:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!