Курс гривни к доллару стабилизировался у отметки 26,7
Среда, 22 сентября 2021, 19:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,67 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,29 грн (на 22 сентября – 31,36 гривни).
Напоминаем:
22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.
22 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.
Экономическая правда
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