Гривня стремительно окрепла на закрытии межбанка
22 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,58 - 26,60 гривни;
Евро - 31,18 - 31,20 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,58 - 26,76 гривни. Евро покупают по 31,08 гривни, продают по 31,39 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,72 гривни, евро - 31,20 - 31,27 гривни.
Напоминаем:
22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,7 гривни.
Экономическая правда
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