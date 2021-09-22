Гривня стремительно окрепла на закрытии межбанка

ФОТО: НБУ

22 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,58 - 26,60 гривни;

Евро - 31,18 - 31,20 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,58 - 26,76 гривни. Евро покупают по 31,08 гривни, продают по 31,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,72 гривни, евро - 31,20 - 31,27 гривни.

Напоминаем:

22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,7 гривни.

Экономическая правда