Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту об "олигархах" в декабре

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Венецианская комиссия сообщила, что заключение по законопроекту о противодействии влияния "олигархов" будет готово в декабре, но в то же время документ уже готов ко второму чтению.

Об этом сообщили нардепы от "Голоса" и "Европейской солидарности" Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Нардепы опубликовали письмо от председателя комиссии Джанни Букиккио, адресованное председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021 года", - говорится в письме.

Законопроект №5599 инициирован президентом в июне 2021 года. Его цель - определить так называемых олигархов и ограничить их влияние. В то же время законопроект критикуют за, в частности, отсутствие независимого органа, который бы определял "олигархов" и возможные нарушения прав человека.

Согласно документу, чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами более чем 1 млн прожиточных минимумов.

Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в Реестр олигархов на основании решения СНБО.

Напоминаем:

Государственная уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.

Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)".

Экономическая правда