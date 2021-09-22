Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту об "олигархах" в декабре
Венецианская комиссия сообщила, что заключение по законопроекту о противодействии влияния "олигархов" будет готово в декабре, но в то же время документ уже готов ко второму чтению.
Об этом сообщили нардепы от "Голоса" и "Европейской солидарности" Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
Нардепы опубликовали письмо от председателя комиссии Джанни Букиккио, адресованное председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021 года", - говорится в письме.
Законопроект №5599 инициирован президентом в июне 2021 года. Его цель - определить так называемых олигархов и ограничить их влияние. В то же время законопроект критикуют за, в частности, отсутствие независимого органа, который бы определял "олигархов" и возможные нарушения прав человека.
Согласно документу, чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами более чем 1 млн прожиточных минимумов.
Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в Реестр олигархов на основании решения СНБО.
Напоминаем:
Государственная уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.
Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)".
Экономическая правда
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